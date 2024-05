Jest jedną z największych gwiazd polskiej kadry. Jako dzieciak wyjechał do Niemiec

Niestety w Krynicy nie miałem warunków do rozwoju. Musiałem - jako kilkunastolatek - wyjechać z rodzinnego miasta. Pojechałem do Niemiec do Weisswasser. Rozmawialiśmy wówczas z Wojtkiem Stachowiakiem (dziś jest medalistą MŚ w barwach Niemiec - przyp. TK) i Dominikiem Olszewskim, bo oni byli już tam wcześniej. Ten ostatni zdaje się, że poszedł do Kolonii, a Wojtek do Krefeld. Zwolniło się zatem miejsce w tamtejszej szkółce. Poszedłem tam razem z Piotrkiem Ciechanowskim

~ opowiadał Zygmunt.