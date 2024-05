Grad strzałów i pewna wygrana faworyta w "polskiej" grupie

Nie było niespodzianki w pierwszym czwartkowym (16 maja) meczu grupy B mistrzostw świata Elity w hokeju na lodzie. Szwecja nie dała żadnych szans Kazachstanowi i pewnie wygrała 3:1, zapewniając sobie praktycznie awans do ćwierćfinału. Wynik nie oddaje tego, jaka rzeczywiście była przewaga Skandynawów, którzy kazachską bramkę zasypali gradem strzałów. W kontekście sytuacji Polski ważne było, by Kazachstan nie zdobył punktów. To pozwala zachować szanse na utrzymanie Biało-Czerwonych w Elicie.