Francuzi niespecjalnie pomogli Polakom. Bramkarz zrobił show

Marzenia Francuzów prysły jednak bardzo szybko, a pierwszą bramkę stracili już w 45. Sekundzie, gdy krążek z bliska wpakował do siatki Brock Nelson. Nie minęły trzy minuty, a było już 2:0 dla Stanów Zjednoczonych, które z każdą minutą się rozkręcały. Efekt? Pierwsza tercja wygrana aż 4:0.

W drugiej odsłonie selekcjoner Francuzów postanowił coś pozmieniać, a w takiej sytuacji wybór na ogół pada na bramkarza. Do boksu zjechał więc Julian Junca, a zastąpił go Quentin Papillon i ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Tylko w drugiej tercji bramkarz zatrzymał aż 23 strzały i nie wpuścił do bramki żadnego. Dla porównania - w pierwszej tercji cztery gole padły przy 16 uderzeniach.