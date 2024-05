Fatalna tercja Polaków. Sytuacja na MŚ mocno się komplikuje

Zawodnicy Kalabera wyglądali na kompletnie zagubionych i najlepsze, co mogli zrobić, to próbować dotrwać do przerwy. Pomogły im w tym dwie kary dla Francuzów, podczas których Polacy specjalnie nie zagrozili rywalom. W efekcie tercję skończyli z trzema uderzeniami na bramkę, a Francuzi mieli ich 10. To nie była zła tercja Polaków, tylko fatalna.