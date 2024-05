Dziś wszystko się wyjaśni. Jasny przekaz od reprezentantów Polski

Polacy po sześciu spotkaniach mają punkt za przegraną po dogrywce z Łotwą (4:5) i zajmują ostatnie miejsce w tabeli Grupy B. Później podopieczni trenera Roberta Kalabera przegrali ze Szwecją (1:5), Francją (2:4), Słowacją (0:4), Stanami Zjednoczonymi (1:4) oraz Niemcami (2:4).

Zdobyty punkt to i tak wynik ponad stan. Polacy do Mistrzostw Świata Elity wrócili bowiem po 22 latach i przed turniejem w Czechach skazywani byli na pożarcie. Nadzieję wiązano głównie z meczem z Kazachstanem i to właśnie z tym przeciwnikiem Polacy zagrają dziś o utrzymanie. Reklama

Wronka: Nie ma co dmuchać balonika

Kazachstan w niedzielę przegrał ze Stanami Zjednoczonymi 1:10, za to Polacy dzień wcześniej dzielnie walczyli z Niemcami, doszli ich na 2:3, ale ostatecznie przegrali 2:4.

- Jak ich podgoniliśmy, to nadzieje wróciły, że możemy to odrobić. Nieźle zaczęliśmy, ale druga tercja była troszkę słabsza. Szkoda, że się nie udało się w tym spotkaniu jakichś punktów, ale teraz już szykujemy się na poniedziałek. To będzie najważniejsze spotkanie. Musimy się zregenerować i z Kazachstanem "all in" - podkreśla Wronka.

W niedzielę Polacy mieli wolne od meczów, ale nie od hokeja. Trener Robert Kalaber zarządził trening, na którym obecna była niemal cała drużyna. Głównie jednak postawiono na odpoczynek.

- Musimy się dobrze zregenerować, bo nogi już trochę czuć. Ale pozbieramy się i na Kazachstan będziemy gotowi na 100 proc. - zapewnia Wronka.

- Dobrze, że mamy ten dzień wolnego, bo jesteśmy po dwóch ciężkich spotkaniach z USA i Niemcami. Naprawdę daliśmy w nich z siebie wszystko, nogi w końcówce trochę bolały, więc to wolne się przyda - dodaje. Reklama

Teraz jednak wszystkie dobre występy Polaków idą w odstawkę, a liczy się tylko spotkanie z Kazachstanem. By się utrzymać, Polacy muszą wygrać w regulaminowym czasie, każdy inny wynik daje pozostanie w Elicie rywalom. Taki układ sprawia, że dzisiejsza potyczka rośnie do rangi najważniejszego meczu polskich hokeistów w ostatnich latach.

- Wiemy o co gramy. Tutaj nie ma co dmuchać balonika. Jesteśmy świadomi, o co w tej zabawie chodzi i damy z siebie 100 proc. Gra w Elicie jest zdecydowanie bardziej przyjemna niż w Dywizji 1A. Im dłużej utrzymamy się w Elicie, tym lepiej dla naszego hokeja - zaznacza Wronka.

Hokejowe MŚ Elity. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

Hokejowe MŚ Elity w Pradze i Ostrawie trwają od 10 maja. Na zakończenie rywalizacji w Grupie B Polacy zagrają z Kazachstanem (20 maja, godz. 20:20). Transmisje wszystkich meczów będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz w Polsat Box Go. Relacje na Sport.Interia.pl.

Z Ostrawy Piotr Jawor i Tomasz Kalemba

Reklama Polska - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Krzysztof Maciaś (w środku). Po lewej Dominik Paś / Jarek Praszkiewicz / PAP

David Zabolotny / Jarek Praszkiewicz / PAP