Dramatyczne chwile w hotelu. Lekarz polskiej kadry musiał wzywać karetkę

Tomas Fucik po raz pierwszy w mistrzostwach świata Elity w hokeju na lodzie wyszedł w podstawowym składzie. To on rozpoczął mecz ze Słowacją i bronił jak w transie. Zatrzymał 33 z 35 strzałów brązowych medalistów zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Tomas Fucik trafił w nocy do szpitala. Lekarz kadry musiał wzywać karetkę

- Tomas przy interwencji doznał skurczu kilku grup mięśni w lewej nodze. Nie był w stanie kontynuować gry. Kiedy usiadł już na ławce rezerwowych, od razu otrzymał substancje nawadniające w szybki sposób. To jednak nie pozwoliło na powrót do meczu - opowiadał Wojciech Kania, lekarz kadry , w rozmowie z Interia Sport.

Tomek poczuł się źle. Doszło do mocnego osłabienia. Zaczął się mocno pocić. Próbowaliśmy mu pomóc, ale to nie dawało efektu. Podjąłem zatem decyzję o wezwaniu karetki i wizycie w szpitalu. Tam wszystko poszło bardzo sprawnie. Lekarze wykonali badania krwi, które potwierdziły odwodnienie organizmu. Dostał leki, które bardzo mu pomogły. Do hotelu wróciliśmy około godziny czwartej nad ranem

Polski bramkarz stracił mnóstwo płynów

- Tomek dostawał w czasie meczu specjalnie przygotowane napoje ze wszystkimi potrzebnymi składnikami. Jak widać jednak, to nie wystarczyło. Wpływ na to mogła mieć drobna infekcja, jaką leczyliśmy antybiotykiem kilkanaście dni temu. Po pierwszej tercji nasz bramkarz stracił dużo płynów, ale nie wyglądało to jeszcze źle. Po drugiej nie czuł się najlepiej, ale zapewniał, że jest gotowy do gry. Odczuwał jednak duże zmęczenie. To z pewnością wiązało się z tym, że był mocno zapracowany - wyjaśnił Kania.