Polacy do Mistrzostw Świata Elity awansowali po 22 latach, ale progi okazały się dla nich za wysokie. W siedmiu spotkaniach zdobyli punkt (z Łotwą), a w decydującym spotkaniu przegrali w poniedziałek z Kazachstanem i spadli.

To oznacza, że teraz znów będą musieli rywalizować w Dywizji 1A. W przyszłym roku będą tam grały reprezentacje Rumunii, Japonii, Włoch, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, która przeszła identyczną drogę jak Polacy - w poprzednim roku awansowała, a w tym spadła z Elity.

Ja przewiduję różne scenariusze i w zeszłym tygodniu zgłosiliśmy nasze kandydatury jako gospodarza we wszystkich kategoriach wiekowych

PZHL mistrzostwa U-18 chłopców chciałby zorganizować w Sanoku, a dziewcząt w Katowicach. Z kolei kandydaturę MŚ U-20 mężczyzn zgłoszono w Krynicy, a seniorki miałyby rywalizować w Bytomiu. Co jednak najważniejsze - do organizacji MŚ Dywizji 1A mężczyzn wybrano Sosnowiec.

- Zastanawiam się jednak, czy nie dokonać zmiany. Gdybyśmy bowiem otrzymali organizacją, to moglibyśmy zagrać w Krakowie lub Gliwicach. Przy takim zainteresowaniu, jakie widzieliśmy w Ostrawie, miałoby to sens - podkreśla Minkina.

Podczas meczu Polaków hala w Ostrawie rzeczywiście była biało-czerwona. Co więcej, w trakcie turnieju dało się zauważyć zwiększone zainteresowanie hokejem w całej Polsce .

- I za to wielkie podziękowania dla telewizji Polsat [transmituje MŚ Elity - przyp. red.], bo wykonali kawał dobrej roboty. O hokeju w końcu się mówi, a to przekładało się na publikacje prasowe, radiowe i telewizyjne. Tego od wielu lat było nam potrzeba i być może to zaprocentuje w przyszłości i dzięki temu hokej wyjdzie z cienia - zaznacza Minkina.