Cios w rywali Polaków. Wyglądają na zmiażdżonych

Kazachowie dostawali lanie, Polacy odpoczywali

Kazachowie po spotkaniu byli załamani. Przez strefę wywiadów najchętniej by przebiegli, nie zamieniając z nikim ani słowa. Co prawda nie liczyli na coś więcej niż porażka (m.in. dlatego selekcjoner Kazachstanu dał odpocząć kilku zawodnikom), ale tak wysoko na turnieju w Czechach nie przegrał jeszcze nikt.

Breus: - Dzień przerwy raczej nie będzie miał znaczenia. Możemy wyliczać plusy i minusy, ale to jest hokej i najważniejsze jest podejście mentalne. Jeśli zawodnicy są gotowi, to dają z siebie wszystko. Najważniejsza może być defensywa i blokowanie strzałów.

Mecz o być albo nie być

Polacy jednak także mają swoje problemy. Co prawda na razie spisują się powyżej oczekiwań (punkt z Łotwą i niezła gra przeciwko hokejowym potęgom), ale to w najważniejszym na razie meczu spisali się najgorzej, bo przeciwko Francji zagrali najsłabsze 30 minut w turnieju. Zmorą podopiecznych Kalabera jest także fatalna skuteczność podczas gry w przewadze, bo w Czechach nie zdobyli w niej żadnej bramki.

- Po Polakach spodziewam się gry na wysokiej intensywności, w meczu będzie dużo walki. Kilka razy widziałem wasz zespół w akcji. To waleczna drużyna, bardzo solidna w defensywie. Nie ma dla nich różnicy przeciwko komu grają, w każdym meczu dają z siebie wszystko. Teraz my musimy zrobić to samo, by ich pokonać. W końcu to spotkanie decyduje o być albo nie być - dodaje.