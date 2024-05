Cichy bohater Polaków na MŚ. Jest niezwykle cenny dla drużyny

Mateusz Michalski zanotował dwie asysty. To wielki pracuś

Dla Michalskiego debiut w MŚ w meczu z Łotwą był 50. spotkaniem w reprezentacji Polski , do której trafił dopiero w 2018 roku. Na koncie ma on pięć bramek. To szalenie pracowity hokeista, który często jest niedoceniany, ale - jak widać - potrafi dać wiele drużynie.

W ekipie Szarotek występował on do 2019 roku. Potem przez trzy sezony grał w GKS Katowice, z którym zdobył mistrzostwo Polski w 2022 roku. Następnie miał roczny epizod w Cracovii, by znowu wrócić do stolicy Śląska.