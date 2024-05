Bramkarz kadry po badaniach. Polacy nie popełnili już tego błędu

Za polskimi hokeistami intensywny czas. W ciągu pięciu rozegrali cztery mecze. Dla ekipy, która po 22 latach wróciła do Elity to naprawdę solidna dawka.

Biało-Czerwoni już zapłacili frycowe. Kiedy po dwóch meczach - z Łotwą i Szwecją - przypadł dzień wolny, to wykorzystali go bardziej na wypoczynek niż podtrzymanie swojej dyspozycji. Teraz już wiedzą, że to był błąd. Wyciągnęli zatem wnioski.