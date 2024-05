Błyszczała na trybunach w ten ważny dzień. To mama naszej młodej gwiazdy

Odkąd tylko pamiętam mocno wspieramy synów. Początkowo woziliśmy ich na treningi do Czech, a potem przyszła trudna decyzja o pozostaniu w Czechach. Poświęciliśmy sporo czasu i przepaliliśmy mnóstwo paliwa, by pomóc im w rozwijaniu się w hokeju. Kiedy wyfrunęli z gniazdka, to nie było łatwo. Pamiętam jedną z pierwszych kolacji z mężem w domu. Były nawet łzy. To były trudne momenty. Jesteśmy teraz bardzo szczęśliwi, że mamy tak ułożonych synów, którzy doszli do reprezentacji Polski. Jesteśmy z nich dumni. Wiemy też jednak, jak wiele pracy kosztowało ich to samych

~ mówiła 44-latka.