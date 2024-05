Arcytrudne zadanie przed Polakami. Dziś starcie z potęgą

Dziś polscy hokeiści będą w pozycji piłkarzy z Wysp Owczych, San Marino, a może nawet Gibraltaru. Z jednej strony wiedzą, o co w tym sporcie chodzi i potrafią sprawić niespodzianki, ale z drugiej znajdują się na zupełnie innym biegunie niż Szwedzi. - Oni rodzą się z łyżwami na nogach - mówił o dzisiejszych rywalach Marcin Kolusz, obrońca reprezentacji Polski.

Szwedzi od lat są potęgą. Zdobywają medale olimpijskie i mistrzostw świata, a hokej to ich sport narodowy. Liga szwedzka to przedsionek NHL, do którego rzadko w ogóle zaglądają zawodnicy z Polski.