20-letni polski talent zaskoczony. "To jest niepojęte"

Zawsze zdarza się na turnieju jeden słaby mecz. I akurat ten przytrafił się nam z Francją, ale się podnieśliśmy. Jestem przekonany, że jeśli będziemy nadal grali swoje, to jeszcze nie wszystko jest stracone. Z Francją kompletnie nie robiliśmy tego, co powinniśmy. Nie graliśmy prostego hokeja. Staraliśmy się kombinować, bo poczuliśmy, że to jest rywal, który jest najbardziej w naszym zasięgu. Mimo tego nie byliśmy faworytem tego spotkania. Uświadomiliśmy sobie to niestety przy wyniku 0:4. Jak tylko zaczęliśmy grać prościej, to przejęliśmy inicjatywę. Zaszkodziło nam trochę nasze podejście mentalne

~ oceniał Krzysztof Maciaś.