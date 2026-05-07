Thriller w Sosnowcu, grad ciosów z "Samurajami". Kluczowy wynik Polaków w walce o elitę

Zainaugurowane na początku tego miesiąca mistrzostwa świata w hokeju na lodzie dywizji IA zaczęły się dla reprezentacji Polski fantastycznie, bo od triumfu nad Ukrainą 3:2. Potem jednak nadeszły porażki z Francją oraz Kazachstanem (po naprawdę zaciętych meczach) i sytuacja "Biało-Czerwonych" się mocno skomplikowała.

Niemniej w czwartkowy wieczór 7 maja nasi zawodnicy stanęli przed szansą na zgarnięcie kolejnych istotnych punktów - na sosnowieckim Stadionie Zimowym zmierzyli się bowiem z Japonią, starającą się uniknąć spadku do dywizji IB.

Hokejowe MŚ dywizji IA. Japonia - Polska: "Biało-Czerwoni" starli się z "Samurajami"

Gra rozpoczęła się równo o 19.30 - i Japończycy od razu ruszyli do ataku, a pierwszy strzał wykonał Yushiro Hirano - Tomas Fucik jednak z marszu zaprezentował kapitalny refleks i wybronił uderzenie.

Potem kontrować próbował Aron Chmielewski, ale dwukrotnie został zablokowany. W 4. minucie niestety nastąpiła pierwsza kara dla "Biało-Czerwonych" - do boksu został odesłany Paweł Zygmunt. Japończycy nie wykorzystali power play'u - a co więcej w jego trakcie sami ulegli osłabieniu, bowiem Yuki Miura faulował Michała Naroga, co nie umknęło arbitrom.

Podczas gry Polaków w przewadze najpierw sił w ataku próbował Patryk Wronka, a następnie, w 6. minucie, zrobił to Bartłomiej Pociecha, który wykonał kapitalny strzał i dał prowadzenie 1:0 naszej ekipie.

Hokeiści trenera Jarroda Skalde próbowali prędko odpowiedzieć, ale Polacy mocno zagęścili obronę. Ciekawy rajd wykonał chociażby Kenta Takagi, ale Fucik spokojnie zdołał wyłapać krążek. Podobnie dobrą interwencję wykonał niedługo potem o próbie Soty Isogaiego w 10. minucie.

Mniej więcej w połowie tercji karę dwóch minut poza grą otrzymał Dominik Paś. Na szczęście przy power play'u zarówno Hirano, jak i Madoka Suzuki, zostali zablokowani przy swych atakach - niemniej to ekipa "Kraju Kwitnącej Wiśni" przejęła na dłuższy czas inicjatywę przy rozegraniu, choć bez specjalnych konkretów.

Niestety w 16. minucie ostatecznie nadeszło przełamanie zespołu z Azji - Chikara Hanzawa trafił po rykoszecie do siatki i było już 1:1. Japończycy "poczuli krew" i ruszyli do kolejnych ofensyw, ale "Biało-Czerwoni" bardzo uważnie je neutralizowali.

W końcu oblężenie w swoisty sposób przerwał Filip Komorski - jego zagranie pod bramką oponentów zatrzymało się jednak na łyżwie jednego z graczy drużyny przeciwnej. Niebawem "petardę" z dystansu posłał Mateusz Bryk, ale Yuta Narisawa złapał krążek w rękawicę.

"Ripostą" była późniejsza interwencja Fucika przy uderzeniu Teruto Nakajimy. W19. minucie pierwszej części spotkania ciekawym atakiem popisał się Jakub Ślusarczyk - zagrał on do wjeżdżającego pod bramkę Karola Biłasa, ale ostatecznie nie dało to Polsce ponownego prowadzenia. W samej końcówce kolejnych strzałów z większej odległości próbował jeszcze Pociecha, ale nic to nie dało - tercja zakończyła się remisem 1:1.

Kolejna odsłona meczu zaczęła się od zdecydowanej ofensywy "Biało-Czerwonych" - o strzał pokusił się Zygmunt, trafiając jednak ponad bramką. Podopieczni Pekki Tirkkonena jednak na tym nie poprzestali - zaczęli coraz intensywniej naciskać na rywali, ale bezskutecznie.

Dopiero w 3. minucie drugiej tercji Hanzawa wykonał niebezpieczne uderzenie, ale Tomas Fucik znów staną na wysokości zadania. Niebawem bardzo aktywny od początku tej odsłoni starcia Kamil Wałęga aż trzykrotnie próbował zaskoczyć rywali - dwukrotnie strzelając i raz próbując dogrywać zza bramki jednemu z kolegów. Ostatecznie jednak wszystkie te akcje spaliły na panewce.

W 5. minucie kapitalne wyjście na wolne pole zanotował Alan Łyszczarczyk - jego strzał został jednak przyblokowany przez kij Yuseiego Otsu. Niebawem Seiya Hayata kropnął z dystansu, ale krążek znów zatrzymał się na Fuciku.

W ogólnym rozrachunku trzeba przyznać, że Polacy niestety dość często byli przyłapywani na spalonych, co trochę zaburzało płynność ich gry. Na szczęście lepiej wyglądała sytuacja jeśli mowa o strzałach z dystansu i półdystansu - w 9. minucie w takim trybie próbowali uderzać Wanacki i Wronka, po czym pod bramką Japończyków zrobiło się potworne zamieszanie i z gry na pewien czas wylecieli Paś oraz Fuji Suzuki.

Niebawem Teruto Nakajima wykonał bardzo groźną szarżę pod bramkę Fucika, ale jego podanie na szczęście nie trafiło do Hanzawy. To była mniej więcej połowa tercji - i wciąż brakowało przełomu dla którejkolwiek ze stron.

Zaraz potem Yuto Osawa otrzymał karę za podcinanie jednego z przeciwników - "Orły" otrzymały więc szansę do gry w power play'u i jako pierwszy chciał z niej skorzystać Komorski, który jednak został w swoisty sposób okrążony pod bramką zespołu z "Kraju Wschodzącego Słońca".

Ostatecznie w 12. minucie Polacy zdobyli w końcu drugiego gola, po raz drugi w meczu przy przewadze. Autorem trafienia został Komorski, który z bliskiej odległości dobił wcześniejsze uderzenie Patryka Krężołka.

Niebawem Paś ruszył z atakiem z kontry - zgubił jednak krążek i nic nie wyszło z wyprowadzenia kolejnego ciosu. Potem Japonia popełnił duży błąd - miała o jednego zawodnika za dużo na placu gry, więc znów doszło do power play'u na korzyść "Biało-Czerwonych". Niestety tym razem nie udało się im podwyższyć prowadzenia, mimo prób Pociechy i Łyszczarczyka. Zaraz po zakończeniu gry w przewadze atak wykonał też Wałęga, ale ofensywa spełzła tu na niczym.

Potem przez długi czas z obu stron brakowało konkretu - aż w 18. minucie bardzo groźną próbę strzelenia gola wykonał Miura, ale na szczęście Fucik "zamroził" krążek. Niestety zaraz potem Hanzawa uzbierał dublet - znalazł się w idealnej pozycji pod bramką i będąc niepilnowanym trafił do siatki z bliska - polski golkiper nie miał szans na reakcję.

Potem nie udało się już zripostować oponentów - druga tercja znów zakończyła się remisem, tym razem 2:2. To zaś zapowiadało prawdziwą emocjonalną burzę w trzeciej części starcia.

Ostatnia tercja zaczęła się od sprawnego ataku Polski, który zakończyła jednak dobra interwencja czujnego Narisawy. "Biało-Czerwoni" kontynuowali następnie naciski na przeciwników, ale zagęszczona obrona graczy z Dalekiego Wschodu była wciąż i wciąż nie do przebrnięcia.

W 2. minucie tej odsłony meczu Paś ruszył z flanki na bramkę rywali, ale zagrał niestety minimalnie nie w tempo do Wronki. Niemniej była to bez wątpienia ciekawa próba, kolejny raz wprawiająca Japończyków w tarapaty.

Kolejne chwile upływały na lodzie w ramach zaciętej walki o krążek, natomiast wyraźnie brakowało konkretnych strzałów. Szczęścia z przodu próbowali kolejno Nakajima oraz Łyszczarczyk, ale nie byli oni w stanie ruszyć rezultatu.

W 8. minucie kąśliwy strzał z dystansu oddał Koki Yoneyama, ale na szczęście został zablokowany. Potem Polacy próbowali zamknąć okrążenie wokół bramki rywali, ale wszystko zakończyło się - na szczęście nieskuteczną - kontrą Miury.

Mniej więcej w połowie tercji w środku boiska zrobiło się spore zamieszanie, z którego wyniknął atak Yu Sato - jego uderzenie powędrowało jednak na szczęście obok bramki Fucika, który odprowadził krążek wzrokiem.

Zaraz potem Zygmunt próbował ataku z dalszej odległości, ale japoński golkiper znów stanął na wysokości zadania. Ostatecznie dokładnie na osiem minut przed zakończeniem tej odsłony meczu Wronka przerwał impas i z bliskiej odległości wykończył akcję, którą wcześniej kreowali Łyszczarczyk oraz Paś. Stadion Zimowy wybuchnął aplauzem, a zespół z "Kraju Kwitnącej Wiśni" znów znalazł się w trudnym położeniu, przegrywając na tamten moment 2:3.

Polacy próbowali "docisnąć" swych oponentów i przez dłuższy czas zamykali ich w pobliżu pola bramkowego, ale nie wyniknęła z tego niestety kolejna bramka. W 17. minucie tercji polscy hokeiści zdołali wyjść z kontrą, ale kończyła się ona dość niemrawo, choć należy oddać, że Bartosz Ciura próbował jeszcze ratować tę ofensywę oddając mimi pewnych trudności strzał.

Niestety niebawem karę otrzymał Christian Mroczkowski i wówczas Japończycy postawili wszystko na jedną kartę, grając z pustą bramką, czyli przy przewadze sześciu na czterech w polu. Na szczęście "Biało-Czerwoni" nie tylko przerwali oblężenie, ale i... podwyższyli prowadzenie, bo Patryk Krężołek zdołał zdobyć gola w tak trudnym położeniu, trafiając do niepilnowanej siatki.

Japonia kontynuowała potem grę bez bramkarza, ale nawet przy tej przewadze wynik już się nie zmienił. Polska wygrała 4:2 i zgarnęła ważne trzy punkty.

Hokejowe MŚ: Reprezentacja Polski zagra jeszcze mecz z Litwą

Na zakończenie zmagań w grupie zawodnicy selekcjonera Tirkkonena zmierzą się z Litwą - do spotkania dojdzie 8 maja o godz. 19.30, niezmiennie w Sosnowcu. Litwini przegrali wszystkie swoje dotychczasowe rywalizacje, więc przynajmniej na papierze wydają się być dość łatwymi oponentami do ogrania. Przeciwników niemniej nie będzie można oczywiście lekceważyć - zwłaszcza, że są przyparci do muru w kwestii potencjalnej relegacji...

Przed ostatnią kolejką gier Kazachstan ma 11 pkt, a aż trzy drużyny - Polska, Ukraina i Francja - mają po siedem "oczek" Litwa i Japonia mają po dwa pkt, więc czekają nas jeszcze olbrzymie emocje...

