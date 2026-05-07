Pachniało sensacją w Sosnowcu. Polacy trzymali za nich kciuki. Zabójczy cios w karnych

Polska jest obecnie gospodarzem bardzo interesującej międzynarodowej imprezy - rozgrywek mistrzostw świata w hokeju. W Sosnowcu swoje zmagania toczy Grupa A (Dywizja I), w której znajdują się: Polska, Kazachstan, Ukraina, Francja, Litwa oraz Japonia.

Dwie najlepsze spośród wymienionych ekip zaliczą awans do elity MŚ. Dla najgorszej drużyny turniej zakończy się natomiast spadkiem do Grupy B (Dywizji I). Reprezentacja kraju nad Wisłą postawiła sobie bardzo ambitny cel - powrót do elity po dwóch latach przerwy.

Pierwsze spotkanie podopiecznych Pekka Tirkkonena wlało w serca lokalnych kibiców sporo nadziei. Na otwarcie rywalizacji Polacy pokonali bowiem Ukraińców. Raptem dzień później zaliczyli natomiast intensywne spotkanie z Francuzami, które zakończyło się jednak porażką po rzutach karnych. Bolesnym rezultatem rozstrzygnęło się także spotkanie z Kazachami. Powyższe wyniki mocno skomplikowały sytuację "Biało-czerwonych".

O krok od sensacji w Sosnowcu. Litwini mogli wyświadczyć przysługę Polakom

Dla dalszych losów zmagań kluczowy był mecz Litwinów z Francuzami, rozgrywany 7 maja. Nasi sąsiedzi dotychczas zaliczyli 3 porażki (jedną po dogrywce), co uplasowało ich na ostatnim miejscu w tabeli Grupy A (Dywizji I).

Pierwsza tercja tego pojedynku dała nam kompletnie nieoczekiwane rozstrzygnięcie. Gola otwierającego wynik meczu zdobył bowiem Martynas Grinius. Do końca tej części spotkania Francuzi nie byli w stanie doprowadzić do wyrównania. Podczas pierwszej przerwy na tablicy widniał więc sensacyjny rezultat, który dawał ogrom nadziei Polakom.

Na początku drugiej tercji Francuzi jeszcze mocniej poszukiwali trafienia, które nieco uspokoiłoby obraz meczu. Ta sztuka udała im się nieco ponad 2 minuty po wznowieniu gry. Strzelcem wyrównującego gola był Jordann Bougro. Remisowy rezultat również nie usatysfakcjonował jednak "Trójkolorowych". Ich ataki zdecydowanie nie traciły na intensywności, skutkiem czego, gra toczyła się głównie pod bramką Litwinów.

Boiskowe przepychanki między ekipami trwały przez większą część drugiej tercji. Inicjatywa, którą w tej odsłonie meczu wypracowali sobie Francuzi, ostatecznie nie przyniosła im oczekiwanego rezultatu. Druga tercja zakończyła się bowiem wynikiem 1:1.

Losy spotkania mogły rozstrzygnąć się w trzeciej tercji. Ta o dziwo rozpoczęła się od dość wyrównanej gry. Przerwa ewidentnie podziałała bardzo dobrze na zawodników z Litwy. W pewnym momencie Francuzi mieli idealną okazję na rozstrzygnięcie losów rywalizacji. Za nieprzepisowy atak na bramkarza został bowiem ukarany Martynas Grinius. "Trójkolorowi" nie wykorzystali jednak dwóch minut, w których to grali z przewagą jednego zawodnika. Czas mijał nieubłaganie, a żadna ze stron nie potrafiła zdobyć bramki, która rozstrzygnęłaby losy meczu w regulaminowym czasie. Zarówno Litwini, jak i Francuzi byli bardzo blisko celu, lecz w kluczowych momentach akcji zawodziło wykończenie. Po 60 minutach wszystko było jasne - do rozstrzygnięcia losów tego meczu potrzebna była przynajmniej dogrywka.

W tej również obydwie ekipy miały szansę na zwycięstwo, jednak nadludzki wysiłek z poprzednich tercji mocno dawał się we znaki hokeistom. Ostatecznie nie doszło do "złotego gola", więc trzeba było przejść do karnych.

Golem zaczęli go Francuzi, ale Emilius Krakauskas skutecznie odpowiedział. W drugiej serii Nauseda nie dał się zaskoczyć Boudonowi, ale Grinius też nie wykorzystał swej szansy, podobnie jak kapitan "Les Bleus", Perret.

Sadauskas trafił wprost w bramkarza, więc po trzech seriach było 1:1. Uderzenie Bougro zostało wybronione, ale Papillon zaraz potem skutecznie interweniował przy strzale Cizasa. Potem popisał się Simonsen, trafiając między nogami bramkarza. Na koniec Cetvertak przestrzelił, więc Francja wygrała w karnych 2:1. Sensacja była blisko, ale... nic z tego nie wyszło dla Litwinów.

Tym samym po tym spotkaniu w grupowej tabeli Francja ma siedem punktów, niezmiennie będąc "za plecami" Kazachów (9 pkt). Polacy mają cztery pkt i przed sobą jeszcze jeden mecz - z Japonią. Co ważne, "Trójkolorowi" zmierzą się jeszcze z Kazachstanem...

