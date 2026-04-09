MŚ 2026 Dywizji IA w hokeju na lodzie. Gdzie oglądać mecze Polaków? [TRANSMISJE]

Reprezentacja Polski ledwie na rok zdołała powrócić do mistrzostw świata w hokejowej elicie. W 2024 roku w Czechach Polacy wystąpili na tym szczeblu po dwudziestu dwóch latach przerwy. Przed dwoma laty "Biało-Czerwoni" zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie, przegrywając we wszystkich siedmiu spotkaniach i ponownie spadli do Dywizji IA. W zeszłorocznych zmaganiach wygrali dwa mecze i zapewnili sobie utrzymanie, ale podczas mistrzostw świata 2026 Dywizjji IA nasi hokeiści z pewnością będą chcieli powalczyć o awans.

Hokej. Mistrzostwa świata 2026 Dywizji IA. Gdzie oglądać mecze w TV i online live stream? [TRANSMISJE]

Pomóc w tym może fakt, że mistrzostwa świata Dywizji IA zostaną rozegrane na Stadionie Zimowym w Sosnowcu, czyli przed polską publicznością. Reprezentacja Polski zagra z Francją, Kazachstanem, Ukrainą, Japonią oraz Litwą. MŚ 2026 Dywizji IA odbędą się w systemie każdy z każdym, a dwie najlepsze drużyny w końcowej tabeli awansują na MŚ elity, z kolei najsłabsza ekipa spadnie do Dywizji IB.

Transmisje hokejowych MŚ Dywizji IA 2026 dostępne będą w telewizji na sportowych kanałach Polsatu. Mecze będzie można obejrzeć też w Internecie i na urządzeniach mobilnych na Polsat Box Go. Tekstowe relacje ze spotkań Polaków w Interii Sport.

Mistrzostwa świata Dywizji IA - harmonogram i godziny meczów reprezentacji Polski:

Sobota, 2 maja

Polska - Ukraina, godz. 19:30

Niedziela, 3 maja

Francja - Polska, godz. 19:30

Wtorek, 5 maja

Kazachstan - Polska, godz. 19:30

Czwartek, 7 maja

Japonia - Polska, godz. 19:30

Piątek, 8 maja

Polska - Litwa, godz. 19:30

Sebastian Brynkus w barwach reprezentacji Polski w hokeju na lodzie

Szymon Kiełbicki w barwach reprezentacji Polski

