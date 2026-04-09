MŚ 2026 Dywizji IA w hokeju na lodzie. Gdzie oglądać mecze Polaków? [TRANSMISJE]

Aleksy Kiełbasa

W dniach od 2 do 8 maja reprezentacja Polski w hokeju na lodzie zagra w mistrzostwach świata Dywizji IA. Zmagania z udziałem "Biało-Czerwonych" odbędą się w Sosnowcu, a dokładniej na Stadionie Zimowym. Czy Polacy po dwóch latach przerwy zdołają wrócić do elity? Wskazujemy, gdzie będzie można oglądać transmisje hokejowych MŚ w TV i online live stream.

Zawodnicy reprezentacji Polski w hokeju na lodzie świętują gola na lodowisku podczas meczu
Michal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl

Reprezentacja Polski ledwie na rok zdołała powrócić do mistrzostw świata w hokejowej elicie. W 2024 roku w Czechach Polacy wystąpili na tym szczeblu po dwudziestu dwóch latach przerwy. Przed dwoma laty "Biało-Czerwoni" zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie, przegrywając we wszystkich siedmiu spotkaniach i ponownie spadli do Dywizji IA. W zeszłorocznych zmaganiach wygrali dwa mecze i zapewnili sobie utrzymanie, ale podczas mistrzostw świata 2026 Dywizjji IA nasi hokeiści z pewnością będą chcieli powalczyć o awans.

Pomóc w tym może fakt, że mistrzostwa świata Dywizji IA zostaną rozegrane na Stadionie Zimowym w Sosnowcu, czyli przed polską publicznością. Reprezentacja Polski zagra z Francją, Kazachstanem, Ukrainą, Japonią oraz Litwą. MŚ 2026 Dywizji IA odbędą się w systemie każdy z każdym, a dwie najlepsze drużyny w końcowej tabeli awansują na MŚ elity, z kolei najsłabsza ekipa spadnie do Dywizji IB.

Transmisje hokejowych MŚ Dywizji IA 2026 dostępne będą w telewizji na sportowych kanałach Polsatu. Mecze będzie można obejrzeć też w Internecie i na urządzeniach mobilnych na Polsat Box Go. Tekstowe relacje ze spotkań Polaków w Interii Sport.

Mistrzostwa świata Dywizji IA - harmonogram i godziny meczów reprezentacji Polski:

Sobota, 2 maja

  • Polska - Ukraina, godz. 19:30

Niedziela, 3 maja

  • Francja - Polska, godz. 19:30

Wtorek, 5 maja

  • Kazachstan - Polska, godz. 19:30

Czwartek, 7 maja

  • Japonia - Polska, godz. 19:30

Piątek, 8 maja

  • Polska - Litwa, godz. 19:30

dwóch hokeistów w białych strojach z orłem na piersi oraz czerwonych spodenkach trenuje na lodowisku; zawodnik z przodu prowadzi kijem krążek, drugi obserwuje sytuację z tyłu
Sebastian Brynkus w barwach reprezentacji Polski w hokeju na lodzieMichal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl
hokeista w czerwonym stroju z godłem Polski na piersi i czerwonym kasku, klęczy na lodowisku podczas treningu, otoczony innymi zawodnikami
Szymon Kiełbicki w barwach reprezentacji PolskiMichal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl
