Hokejowe MŚ Dywizji IA 2026. Kiedy i o której gra Polska? [TERMINARZ]
Hokejowe mistrzostwa świata Dywizji IA 2026 odbędą się w dniach 2 - 8 maja na Stadionie Zimowym w Sosnowcu. Reprezentacja Polski powalczy o powrót do hokejowej elity i rozegra pięć spotkań. Przedstawiamy terminarz MŚ 2026, Dywizji IA w hokeju na lodzie. Sprawdź, kiedy i o której godzinie mecze Polaków.
W 2024 roku po 22 latach przerwy reprezentacja Polski mężczyzn w hokeju na lodzie powróciła do mistrzostw świata elity. Niestety jej występy zakończyły się ponownym spadkiem do Dywizji IA. Przed rokiem nie udało jej się wywalczyć ponownego awansu. "Biało-Czerwoni" zakończyli rywalizację na przedostatnim miejscu dywizji, czyli ostatnim gwarantującym utrzymanie. Nasi hokeiści wygrali tylko dwa z pięciu spotkań.
Przed tegorocznymi MŚ Polacy mają zaplanowane zgrupowanie w Bytomiu, a dwa kolejne w Tychach. Tuż przed turniejem nasz zespół rozegra jedyne trzy mecze towarzyskie w pełnym składzie: z występującą w elicie MŚ Słowenią (24-25 kwietnia w Tychach), a także ze spadkowiczem z elity - Francją (29 kwietnia w Bytomiu).
Polska w mistrzostwach świata 2026 Dywizji IA w hokeju na lodzie zmierzy się z następującymi reprezentacjami: Francją, Kazachstanem, Ukrainą, Japonią oraz Litwą. MŚ 2026 Dywizji IA odbędą się systemem każdy z każdym, a dwie najlepsze drużyny w końcowej tabeli awansują na MŚ elity, z kolei najsłabsza ekipa spadnie do Dywizji IB.
Mistrzostwa świata Dywizji IA - harmonogram i godziny:
Sobota, 2 maja
- Japonia - Francja, 12:30
- Litwa - Kazachstan, 16:00
- Polska - Ukraina, 19:30
Niedziela, 3 maja
- Kazachstan - Japonia, 12:30
- Ukraina - Litwa, 16:00
- Francja - Polska, 19:30
Wtorek, 5 maja
- Litwa - Japonia, 12:30
- Francja - Ukraina, 16:00
- Kazachstan - Polska, 19:30
Czwartek, 7 maja
- Francja - Litwa, 12:30
- Ukraina - Kazachstan, 16:00
- Japonia - Polska, 19:30
Piątek, 8 maja
- Kazachstan - Francja, 12:30
- Ukraina - Japonia, 16:00
- Polska - Litwa, 19:30
Spotkania będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu i online na Polsat Box Go.