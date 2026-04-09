Hokejowe MŚ Dywizji IA 2026. Kiedy i o której gra Polska? [TERMINARZ]

W 2024 roku po 22 latach przerwy reprezentacja Polski mężczyzn w hokeju na lodzie powróciła do mistrzostw świata elity. Niestety jej występy zakończyły się ponownym spadkiem do Dywizji IA. Przed rokiem nie udało jej się wywalczyć ponownego awansu. "Biało-Czerwoni" zakończyli rywalizację na przedostatnim miejscu dywizji, czyli ostatnim gwarantującym utrzymanie. Nasi hokeiści wygrali tylko dwa z pięciu spotkań.

Przed tegorocznymi MŚ Polacy mają zaplanowane zgrupowanie w Bytomiu, a dwa kolejne w Tychach. Tuż przed turniejem nasz zespół rozegra jedyne trzy mecze towarzyskie w pełnym składzie: z występującą w elicie MŚ Słowenią (24-25 kwietnia w Tychach), a także ze spadkowiczem z elity - Francją (29 kwietnia w Bytomiu).

Mistrzostwa świata Dywizji IA. Kiedy i o której godzinie mecze? Z kim gra Polska? [TERMINARZ]

Polska w mistrzostwach świata 2026 Dywizji IA w hokeju na lodzie zmierzy się z następującymi reprezentacjami: Francją, Kazachstanem, Ukrainą, Japonią oraz Litwą. MŚ 2026 Dywizji IA odbędą się systemem każdy z każdym, a dwie najlepsze drużyny w końcowej tabeli awansują na MŚ elity, z kolei najsłabsza ekipa spadnie do Dywizji IB.

Mistrzostwa świata Dywizji IA - harmonogram i godziny:

Sobota, 2 maja

Japonia - Francja, 12:30

Litwa - Kazachstan, 16:00

Polska - Ukraina, 19:30

Niedziela, 3 maja

Kazachstan - Japonia, 12:30

Ukraina - Litwa, 16:00

Francja - Polska, 19:30

Wtorek, 5 maja

Litwa - Japonia, 12:30

Francja - Ukraina, 16:00

Kazachstan - Polska, 19:30

Czwartek, 7 maja

Francja - Litwa, 12:30

Ukraina - Kazachstan, 16:00

Japonia - Polska, 19:30

Piątek, 8 maja

Kazachstan - Francja, 12:30

Ukraina - Japonia, 16:00

Polska - Litwa, 19:30

Spotkania będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu i online na Polsat Box Go.

