Hokejowe MŚ Dywizji IA 2026. Kiedy i o której gra Polska? [TERMINARZ]

Aleksy Kiełbasa

Hokejowe mistrzostwa świata Dywizji IA 2026 odbędą się w dniach 2 - 8 maja na Stadionie Zimowym w Sosnowcu. Reprezentacja Polski powalczy o powrót do hokejowej elity i rozegra pięć spotkań. Przedstawiamy terminarz MŚ 2026, Dywizji IA w hokeju na lodzie. Sprawdź, kiedy i o której godzinie mecze Polaków.

Polscy hokeiści w białych i czerwonych strojach otaczają zdobywcę bramki, obok rywal w niebieskim stroju.
Reprezentacja Polski w hokeju wystąpi w MŚ 2026 Dywizji IA przed publicznością w SosnowcuMichal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl

W 2024 roku po 22 latach przerwy reprezentacja Polski mężczyzn w hokeju na lodzie powróciła do mistrzostw świata elity. Niestety jej występy zakończyły się ponownym spadkiem do Dywizji IA. Przed rokiem nie udało jej się wywalczyć ponownego awansu. "Biało-Czerwoni" zakończyli rywalizację na przedostatnim miejscu dywizji, czyli ostatnim gwarantującym utrzymanie. Nasi hokeiści wygrali tylko dwa z pięciu spotkań.

Przed tegorocznymi MŚ Polacy mają zaplanowane zgrupowanie w Bytomiu, a dwa kolejne w Tychach. Tuż przed turniejem nasz zespół rozegra jedyne trzy mecze towarzyskie w pełnym składzie: z występującą w elicie MŚ Słowenią (24-25 kwietnia w Tychach), a także ze spadkowiczem z elity - Francją (29 kwietnia w Bytomiu).

Polska w mistrzostwach świata 2026 Dywizji IA w hokeju na lodzie zmierzy się z następującymi reprezentacjami: Francją, Kazachstanem, Ukrainą, Japonią oraz Litwą. MŚ 2026 Dywizji IA odbędą się systemem każdy z każdym, a dwie najlepsze drużyny w końcowej tabeli awansują na MŚ elity, z kolei najsłabsza ekipa spadnie do Dywizji IB.

Mistrzostwa świata Dywizji IA - harmonogram i godziny:

Sobota, 2 maja

  • Japonia - Francja, 12:30
  • Litwa - Kazachstan, 16:00
  • Polska - Ukraina, 19:30

Niedziela, 3 maja

  • Kazachstan - Japonia, 12:30
  • Ukraina - Litwa, 16:00
  • Francja - Polska, 19:30

Wtorek, 5 maja

  • Litwa - Japonia, 12:30
  • Francja - Ukraina, 16:00
  • Kazachstan - Polska, 19:30

Czwartek, 7 maja

  • Francja - Litwa, 12:30
  • Ukraina - Kazachstan, 16:00
  • Japonia - Polska, 19:30

Piątek, 8 maja

  • Kazachstan - Francja, 12:30
  • Ukraina - Japonia, 16:00
  • Polska - Litwa, 19:30

Spotkania będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu i online na Polsat Box Go.

Trzech hokeistów w biało-czerwonych strojach reprezentacji Polski stoi obok siebie na lodowisku, każdy trzyma kij hokejowy i czerwony kask, jeden z zawodników dodatkowo trzyma torbę oraz nagrodę, tło stanowią pustawce trybuny z zielono-czerwonymi krzes...
Kamil Górny, Sebastian Brynkus i Bartosz Ciura w barwach reprezentacji Polski w hokejuMichal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl
Hokeista w czerwono-białym stroju z numerem 3 na plecach, trzymający kij i przygotowujący się do odbicia krążka na lodowisku, w tle widoczna biało-czerwona reklama na bandzie.
Bartosz Ciura w barwach reprezentacji Polski w hokeju na lodzieMichal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl
Piotr Borys: Polski sport potrzebuje systemu.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja