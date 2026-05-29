Na początku maja w Sosnowcu odbyły się hokejowe mistrzostwa świata dywizji 1A. Udział w nich wzięły reprezentacje Polski, Kazachstanu, Francji, Ukrainy, Litwy i Japonii. Walczyły one o dwa miejsca premiowane awansem do światowej elity. Bezapelacyjnie najlepsi okazali się Kazachowie, a Polacy do ostatniego momentu mieli szansę, aby zająć drugie miejsce. Do tego potrzebna była wygrana z Litwą w ostatnim meczu. Spotkanie w regulaminowym czasie gry skończyło się remisem 1:1, a w dogrywce rywale strzelili decydującego gola. Tym samym do najlepszej szesnastki awansowali Ukraińcy, a nie Polacy.

Polacy odarci z marzeń, a teraz taki cios. Jest potwierdzenie PZHL

Nasza reprezentacja na swoją szansę musi poczekać kolejny rok. Nie było tajemnicą, że władze Polskiego Związku Hokeja na Lodzie liczyły, że turniej odbędzie się ponownie w Polsce. Decyzja zapadła na piątkowym kongresie Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) w Zurychu.

W 2027 roku Polacy w Mistrzostwach Świata Dywizji IA będą walczyć w Estonii

Turniej odbędzie się w dniach 1-7 maja w Tallinnie, a rywalami naszej reprezentacji będą spadkowicze z elity: Włochy i Wielka Brytania, a także Francja, Litwa i Estonia, która kilka tygodni temu wywalczyła awans do dywizji 1A.

Warto podkreślić, że do elity awansują dwie drużyny, ale Francuzi mają zapewnioną automatyczną promocję, bo w 2028 roku MŚ odbędą się w Paryżu i Lyonie. Tak więc gra toczyć się będzie o jedno premiowane awansem miejsce.

Mistrzostwa świata 2027 dywizji 1A odbędą się w Estonii. Tam powalczą Polacy Lukasz Sobala Newspix.pl

