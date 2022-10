Karim Benzema nie zagra w najbliższym meczu. Będzie gotowy na Barcelonę?

Pewnie nie tak wyobrażał sobie start rozgrywek francuski napastnik. W La Liga zagrał w pięciu z siedmiu meczów i w klasyfikacji strzelców już na starcie traci do liderującego Roberta Lewandowskiego sześć bramek. Polak wystąpił we wszystkich spotkaniach i trafił do siatki dziewięć razy, a Benzema tylko trzy.

Co więcej, w ostatnim spotkaniu Francuz nie wykorzystał również rzutu karnego, a Real tylko zremisował z Osasuną 1-1. W ten sposób "Królewscy" stracili pierwsze punkty w sezonie i lepszym bilansem bramek w tabeli wyprzedza ich Barcelona, która na fotel lidera wdrapała się pierwszy raz od ponad dwóch lat.

Benzema musiał opuścić także jeden mecz w Lidze Mistrzów i w tych rozgrywkach również będzie mu trudno obronić koronę króla strzelców (Erling Haaland ma już na koncie pięć trafień).

Absencje Benzemy wynikają z kontuzji mięśnia. To sprawa przeciążeniowa, więc w klubie bardzo ostrożnie podchodzą do tego urazu. Z tego powodu Benzema w piątek nawet nie trenował z drużyną i nie znajdzie się w kadrze na sobotnie spotkanie z Getafe. Teoretycznie przerwa Francuza ma nie być długa i być może wróci już na wtorkowe spotkanie z Szachtarem Donieck, ale w klubie głównym celem jest jednak pojedynek z Barceloną.

Hiszpański klasyk zaplanowany jest na niedzielę, a kibice ostrzą sobie zęby m.in. na pojedynek Lewandowskiego właśnie z Benzemą. Oficjalnie na ten mecz Francuz ma być optymalnie przygotowany, ale jego sobotnia absencja zapoczątkowała dyskusję, czy aby uraz mięśnia nie jest poważniejszy niż wcześniej się spodziewano.

Rywalizacja Lewandowskiego z Benzemą trwa od pewnego czasu. W poprzednim sezonie Francuz na ostatniej prostej wyprzedził Polaka w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów i wiele wskazuje, że teraz wyprzedzi go również w walce o Złotą Piłkę - trofeum, którego Lewandowski w swojej karierze jeszcze nie zdobył.

Getafe - Real Madryt. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Na razie wiadomo tylko tyle, że Benzema w sobotę nie zagra przeciwko Getafe, 14. ekipie La Liga. Spotkanie o godz. 21, transmisja w Canal+. Dzień później Barcelona podejmuje Celtę Vigo (godz. 21, transmisja w Eleven Sports, relacja na Sport.Interia.pl).

