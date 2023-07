FC Barcelona i Real Madryt przygotowują się do nowego sezonu w Stanach Zjednoczonych. Oba zespoły odbywają po drugiej stronie oceanu treningi, a przy okazji - promują także swoje marki. Poza tym rozgrywają mecze sparingowe. Bezsprzecznie hitem amerykańskiego tournée było El Clasico . W Dallas w Teksasie Katalończycy i "Królewscy" spotkali się na AT&T Stadium, aby rozegrać spotkanie towarzyskie.

Kibice przyzwyczaili się do tego, że podczas takich starć często pada więcej bramek niż w oficjalnych potyczek. Jednocześnie zazwyczaj znacznie niższy jest poziom agresji zawodników. Najwyraźniej nie tyczy się to El Clasico. Od początku zawodnicy Barcelony i Realu szli bowiem na całość, nie bacząc na to, że spotkali się jedynie na towarzyskie granie.