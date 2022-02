Mecz Barcelona - Atletico jest zdecydowanie najciekawiej zapowiadającym się starciem w 23. kolejce La Liga. Obie drużyny w tabeli dzieli zaledwie punkt - Atletico zajmuje 4. miejsce z dorobkiem 36. punktów, tuż za plecami plasuje się Barcelona. Gdzie oglądać mecz Barcelona - Atletico? Transmisja tv Barcelona - Atletico w Eleven Sports 1. Początek meczu w niedzielę o godz. 16.15.

Barcelona - Atletico. Wyniki i sytuacja w tabeli LaLiga

Piłkarze Barcelony liżą rany po odpadnięciu w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (2-3) i porażce w takim samym rozmiarze z Athletikiem Bilbao w 1/8 finału Pucharu Króla. Wymęczone zwycięstwo 1-0 w wyjazdowym meczu nad Deportivo Alaves w ostatniej kolejce nieco poprawiło nastroje kibiców Blaugrany, ale dopiero spotkanie z Atletico będzie prawdziwą weryfikacją formy ich piłkarzy.

Mimo sporych problemów finansowych Barcelona była jednym z najaktywniejszych graczy w zimowym rynku transferowym. Duma Katalonii zdołała przeprowadzić kilka interesujących transferów. W styczniu do klubu dołączyli Ferran Torres (ostatnio Manchester City), Adama Traore (Wolverhampton) czy Pierre-Emerick Aubameyang, który rozwiązał kontrakt z Arsenalem Londyn i zdecydował się na przenosiny do Barcelony. W czwartek odbyła się oficjalna prezentacja Gabończyka. Niewykluczone, że zadebiutuje on już w meczu z Atletico Madryt.

- Zawsze marzyłem o grze w LaLidze, to dla mnie niesamowita okazja i życiowa szansa. Wszyscy wiedzą, że Barca to jeden z najlepszych klubów na świecie - stwierdził Pierre-Emerick Aubameyang na konferencji prasowej.

Trener Barcelony Xavi Hernandez w meczu z Atletico będzie miał ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o zestawienie linii obrony swojej drużyny. Z powodu kontuzji nie zagrają Samuel Umtiti i Clement Lenglet.

Barcelona - ostatnie wyniki:

Deportivo Alaves - Barcelona 0-1 (LaLiga)

Athletic Bilbao - Barcelona 3-2 (Puchar Króla)

Barcelona - Real Madryt 2-3 (Superpuchar Hiszpanii)

Bilans Atletico w trzech ostatnich meczach przedstawia się identycznie. Najpierw były porażki w półfinale Superpucharu i 1/8 finału Pucharu Króla, po czym przyszła rehabilitacja w meczu z Valencią 3-2. Piłkarze Atletico uciekli spod topora, gdyż do 89 minuty przegrywali 1-2. O zwycięstwie przesądziła atomowa końcówka i trafienia Angela Correi oraz Mario Hermoso.

Jak informuje madrycki AS, Antoine Griezmann najprawdopodobniej nie znajdzie się w meczowej kadrze na mecz z Barceloną. Francuz wciąż narzeka na uraz uda. To nie jedyne osłabienie Rojiblancos. Luis Suarez, Matheus Cunha i Angel Correa nie wrócili jeszcze ze zgrupowań reprezentacji narodowych.

Atletico - ostatnie wyniki:

Atletico - Valencia 3-2 (LaLiga)

Real Sociedad - Atletico 2-0 (Puchar Króla)

Atletico - Athletic Bilbao 1-2 (Superpuchar Hiszpanii)

Wydaje się, że czasy, w których jeden lub drugi zespół pieczętował w bezpośrednim meczu mistrzostwo Hiszpanii, w tym sezonie nie mają szans się ziścić.



Barcelona - Atletico. Kiedy i o której mecz LaLiga?

Mecz Barcelona - Atletico rozpocznie się w niedzielę, 6 lutego o godz. 16.15 na Camp Nou.

Relacja tekstowa "na żywo" Barcelona - Atletico na stronie sport.interia.pl.