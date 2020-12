Jak informują dziennikarze "AS" Arkadiusz Milik znalazł się na celowniku Atletico Madryt. Napastnik wcześniej łączony był m.in. z Evertonem.

Sytuacja Milika w Napoli nie należy do łatwych. Polak jest poza kadrą klubu zarówno w rozgrywkach Serie A, jak i Ligi Europy. Władze liczą, że uda się go sprzedać w zimowym okienku, a jeżeli wierzyć spekulacjom mediów, chętnych nie powinno brakować.

Wcześniej informowano, że snajperem zainteresowany jest Everton, głośno było także o możliwych przenosinach do Juventusu lub Romy. Według doniesień "AS" do wyścigu włącza się jednak Atletico Madryt, które z uwagi na sytuację kadrową może być bardzo zdeterminowane by go pozyskać.



Nie wiadomo, jak głęboko musiałby sięgnąć do kieszeni hiszpański klub, by pozyskać Milika. Z uwagi na fakt, że jego kontrakt z Napoli wygasa wraz z końcem sezonu, a klub daje wyraźne sygnały, że chce się go pozbyć cena nie powinna być przesadnie wysoka.