Już o godzinie 20:00 rozpocznie się finał Superpucharu Hiszpanii, w którym dojdzie do El Clasico - Real Madryt zmierzy się z Barceloną. "Duma Katalonii" ogłosi skład na to spotkanie około 19:00, natomiast "Królewscy" są znani z bardzo wczesnego podawania wyjściowej jedenastki. Tym razem zrobili to 2 godziny i 40 minut przed pierwszym gwizdkiem arbitra.