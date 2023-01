Xavi skomentował wygrane El Clasico. Niepodziewanie zaczął mówić o Messim

- Cały czas wychodzimy z niełatwego okresu, odejście Leo Messiego było dla nas bardzo trudne. Musieliśmy się do tej sytuacji zaadoptować jako drużyna, jako klub. Mam nadzieję, że to pierwszy tytuł z wielu - oznajmił Xavi na pomeczowej konferencji prasowej .

- To zwycięstwo przyniesie drużynie i zarządowi spokój. Jeśli możemy wygrać ze zdobywcą Champions League i z mistrzem Hiszpanii, to jesteśmy w stanie pokonać każdego - dodał 42-letni szkoleniowiec.

Xavi o kapitalnym meczu Gaviego: On nie ma pułapu, wszyscy jesteśmy poruszeni

- Wszyscy jesteśmy poruszeni, gdy patrzymy, jak walczy, jakiego ma ducha i charakter do gry. To emanuje na całą drużynę. Potrafi pokazac spektakularny futbol. Nigdy nie mam dość chwalenia go. Jak dobry potrafi być na boisku? Myślę, że on nie ma określonego pułapu - rozpływał się w zachwytach szkoleniowiec "Blaugrany".