FC Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii w sezonie 2022/23. Wygrała z Realem Madryt 3:1 w wielkim finale w Rijadzie. Gole dla "Dumy Katalonii" strzelali Gavi, Robert Lewandowski i Pedri. Od 69. minuty było już 3:0. Podopieczni Carlo Ancelottiego byli w stanie odpowiedzieć dopiero w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, kiedy to bramkę na otarcie łez strzelił Karim Benzema.

Barcelona z Superpucharem Hiszpanii. Duża radość Lewandowskiego i spółki

Zawodnicy dość długo musieli czekać na ceremonię otwarcia, która została przygotowana przez organizatorów z przepychem. Wyłączono oświetlenie, włączono lasery i odpalono fajerwerki. Saudyjczycy za wszelką cenę chcieli zadbać o efekty wizualne. Superpuchar będzie się odbywał na terenie ich kraju aż do 2029 roku. Hiszpańska federacja co sezon otrzymuje z tego tytułu 40 milionów euro.

W końcu nadszedł moment na najważniejsze - wręczenie medali i pucharu. Trofeum podniósł Sergio Busquets, który być może latem przeniesie się do amerykańskiego MLS. Po graczach "Blaugrany" było widać dużą radość. Dla Roberta Lewandowskiego to pierwsze trofeum w nowym klubie po transferze z Bayernu Monachium. To samo może powiedzieć Xavi, który pracuje z zespołem z Camp Nou od listopada 2021 roku.