Sensacyjne sceny w El Clasico. Lewandowski stał w szoku i nie wierzył w to, co widzi

- Oby do przodu, oby była wygrana, wiadomo. 3-1 dla Barcelony i dwa gole mojego męża - to słowa Anny Lewandowskiej, wypowiedziane przed finałem na antenie stacji 3cat .

Na ile prorocze? Było 3-1, ale już do przerwy. I nie dla "Dumy Katalonii, tylko dla Realu Madryt . Ten sam zawodnik wpisał się na listę strzelców dwukrotnie, ale nie był nim Robert Lewandowski .

Nokautujące uderzenie Viniciusa Juniora. Gary Lineker czekał na "pozdrowienia" 37 lat

Obie bramki padły po fatalnych błędach obrońców "Barcy" w ustawieniu. Linia defensywna ustawiona była niemal pod linią środkową, zupełnie nie kontrolując tego, co w ofensywie robią madrytczycy. Wykorzystał to "Vini" już w 7. minucie, wzorcowo finalizując sytuację sam na sam z Inakim Peñą. Trzy minuty później skierował piłkę do pustej bramki po zagraniu Rodrygo.