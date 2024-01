Przykra wieść dla Lewandowskiego i spółki. Taka sytuacja przed "El Clasico"

Raphinha poza finałem Superpucharu Hiszpanii? Nowy kłopot FC Barcelona

W tej beczce miodu znalazła się jednak również i łyżka dziegciu - jeszcze przed przerwą w starciu półfinałowym z boiska musiał zejść bowiem Raphinha i - jak łatwo się domyśleć - nie było to podyktowane zmianą taktyki, a kontuzją Brazylijczyka.

Pierwsze doniesienia w tej sprawie były raczej uspokajające - Javi Miguel z "Asa" opisywał, że to raczej drobne niedogodności, choć konieczne będą dalsze badania zawodnika. Po pewnym czasie jednak dużo mniej przyjemne dla kibiców wiadomości przekazał Toni Juanmarti ze "Sportu".

Jego zdaniem z powodu urazu ścięgna podkolanowego Raphinha opuści superpucharowy finał, w którym FCB zmierzy się w ramach słynnego "El Clasico" z Realem Madryt. Jest to tym bardziej kłopotliwe, że poza grą pozostawali od pewnego czasu też ter Stegen, Gavi, Marcos Alonso oraz Joao Cancelo. Ten ostatni zdaje się mieć największe szanse na prędki powrót, ale nie będzie to łatwe do wykonania...