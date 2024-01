Pogrom Barcelony. Co dalej z posadą Xaviego? "Musimy się z tym pogodzić"

- Xavi nadal wierzy w siebie i ta ciężka porażka niczego nie zmienia - to słowa Deco, dyrektora sportowego Barcelony, wypowiedziane krótko po blamażu w meczu o krajowy Superpuchar. "Duma Katalonii" przegrała z Realem Madryt 1-4 i od razu na nowo ruszyły spekulacje na temat rychłej dymisji trenera mistrzów Hiszpanii. Co na to główny zainteresowany? Przeprosił kibiców i nastawia się na potężną falę krytyki w najbliższych dniach.