Ogromne pieniądze, prezes zadecydował. Na drodze stoi Lewandowski i koledzy

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się w Rijadzie finałowa rozgrywka Superpucharu Hiszpanii, w której zmierzą się Real Madryt oraz FC Barcelona. "El Clasico" to zawsze spotkania wyjątkowego kalibru i żadnej ze stron nie trzeba specjalnie zachęcać do zaciętej walki - mimo to zawodnicy "Królewskich" będą mogli liczyć na dodatkową finansową motywację. Prezes RM, Florentino Perez chce przekazać na ten cel niemałe pieniądze.