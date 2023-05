Lewandowski zawalczy o kolejne trofeum. Znamy rywali Barcelony. Polakowi kojarzą się fatalnie

FC Barcelona jako nowy mistrz w przyszłym sezonie ponownie zagra o Superpuchar Hiszpanii . W styczniu 2023 roku "Duma Katalonii" z Robertem Lewandowskim w składzie sięgnęła po to trofeum - dla polskiego napastnika było ono pierwszym wywalczonym w barwach nowego klubu .

Kiedy podopieczni Xaviego Hernandeza rywalizowali o to trofeum poprzednio, Robert Lewandowski dysponował swoją optymalną formą . W półfinale z Betisem Sewilla Polak zdobył gola i wykorzystał swoją jedenastkę w serii rzutów karnych. W finale przeciwko Realowi Madryt Polak ponownie wpisał się na listę strzelców, a jego zespół wygrał 3:1.

Lewandowski fatalnie wspomina mecz z tą drużyną

Zespół z Pampeluny, delikatnie mówiąc, nie należy do tych rywali, z którymi mecze Robert Lewandowski wspomina najlepiej. To właśnie przeciwko Osasunie w 31. minucie ligowego spotkania polski napastnik został ukarany czerwoną kartką za atak łokciem. Tamto spotkanie "Duma Katalonii" ostatecznie wygrała 2:1 mimo gry w osłabieniu. Najgorszą wiadomością było to, że kapitan reprezentacji Polski za swoje protesty wobec decyzji sędziego o wyrzuceniu piłkarza z boiska, został ukarany trzema meczami zawieszenia.