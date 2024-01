Lewandowski strzela, Barcelona w finale z Realem Madryt. Polak bohaterem

Po upływie kilkunastu minut Robert Lewandowski miał wymarzoną okazję do zdobycia gola. Polak dostał podanie w pole karne od Sergiego Roberto , ale oddał fatalny strzał , który bez problemu obronił golkiper Osasuny. To była najlepsza sytuacja strzelecka przed zmianą stron. Piłkarze schodzili więc do szatni przy bezbramkowym remisie.

Robert Lewandowski strzela, Barcelona awansuje do finału

W drugiej połowie spotkanie zdecydowanie przyspieszyło i przełożyło się to na jego wynik. W 59. minucie padł pierwszy gol, a zdobył go Robert Lewandowski. Wcześniej Ilkay Gundogan na granicy faulu odebrał piłkę na połowie Osasuny i podał do Polaka, który, tym razem bezbłędnie, skierował futbolówkę do siatki.