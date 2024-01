Koledzy Roberta Lewandowskiego zamarli. Potem Polak zrobił to [WIDEO]

Robert Lewandowski z golem przeciwko Osasunie. Koledzy z Barcelony na moment zamarli

W wygranym 2:0 meczu również mieliśmy do czynienia z późnym golem (Lamine Yamal, 93. minuta), ale trzeba przy tym wspomnieć, że "Blaugrana" na prowadzeniu była już od 59. minuty, kiedy to do siatki trafił nie kto inny jak Robert Lewandowski: