Niespodziewany angaż polskiego napastnika. Trafił do ligi hiszpańskiej

Piotr Parzyszek nie musiał spieszyć się z finalizacją angażu, bo kilka dni temu rozwiązał kontrakt z Frosinone Calcio. Mógł więc związać się z nowym klubem również po zamknięciu letniego okienka transferowego. O pozyskaniu polskiego napastnika CD Leganes poinformował w nocy z czwartku na piątek.

Reklama

Poprzedni sezon Parzyszek spędził na wypożyczeniu w Pogoni Szczecin. Okazał się jednak ogromnym rozczarowaniem. W 30 występach zdobył ledwie jedną bramkę i zaliczył asystę.

Jego nowy klub występuje na zapleczu Primera Division. Fatalnie rozpoczął rozgrywki 2022/23 - w trzech pierwszych kolejkach nie ugrał punktu i ma na koncie tylko jedną zdobytą bramkę. Zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Trener Brzęczek do dziennikarza: Pan oglądał ten mecz? INTERIA.PL

Po tym jak Parzyszek opuścił Włochy, pojawiły się informacje, że w trwającym sezonie nadal będzie występował w PKO Ekstraklasie. Był przymierzany do Śląska Wrocław, Wisły Kraków i Widzewa Łódź. Jego przeprowadzka do Hiszpanii to zaskakujący manewr.

Część hiszpańskich mediów informuje, że Polak może zadebiutować w Leganes już w piątkowy wieczór, w ligowym starciu z SD Eibar. Tak się jednak nie stanie. W klubowym komunikacie widnieje informacja, że - z uwagi na brak kompletnej dokumentacji - zawodnik zostanie zarejestrowany do gry dopiero po weekendzie.

ZOBACZ TAKŻE: