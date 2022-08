Zalewski utrzymał się w gronie największych talentów. Barcelona się chwali!

Zaktualizowano listę piłkarzy nominowanych do nagrody "Golden Boy", czyli na najbardziej utalentowanego piłkarza Europy do lat 21. Wśród nominowanych 60. zawodników znajduje się jeden Polak, to Nicola Zalewski. Najwięcej utalentowanych graczy młodego pokolenia ma na liście FC Barcelona.

Zdjęcie Nicola Zalewski (po prawej) / JACK GUEZ / AFP / AFP