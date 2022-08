Porządków w FC Barcelona ciąg dalszy. Wypożyczenie w zaskakującym kierunku

Finansowe perturbacje w FC Barcelona wciąż są powodem problemów z rejestracją nowych piłkarzy. "Lekarstwem" na to mają być transfery z katalońskiego klubu. Kolejną "ofiarą" takiej strategii ma paść Samuel Umtiti.

Samuel Umtiti odchodzi z FC Barcelona po dwóch latach

Jak donosi Gianluca Di Marzio środkowy obrońca jest dogadany z włoskim US Lecce. To kierunek zaskakujący, bo mało kiedy beniaminek Serie A robi interesy z tak uznanym klubem jak "Duma Katalonii".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podbeskidzie Bielsko-Biała - Puszcza Niepołomice 0:1. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Tym razem tak jednak się stanie, Umtiti ma zostać wypożyczony do Lecce i to Barca będzie pokrywać sto procent jego wynagrodzenia, co także jest nietypowym rozwiązaniem.

Reklama