Mowa tu oczywiście o Yannicku Carrasco, który niedawno został przypisany przez hiszpańską prasę do potencjalnej wielkiej wymiany na linii "Barca" - Atletico Madryt - w drugą stronę miałby powędrować Memphis Depay, którego rola w ekipie wicemistrzów Hiszpanii jest w bieżącej kampanii relatywnie niewielka. Wiele wskazuje na to, że jeśli do transakcji dojdzie, to będzie w tym również pewna zasługa... transferu "Lewego".