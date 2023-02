Jaka motywacja kieruje Tebasem i władzami ligi? Chodzi o limit wynagrodzeń na kolejny sezon, którego Barcelona nie spełnia - brakuje jej do tego ok. 200 milionów euro . Są to informacje podane bezpośrednio od samego prezesa LaLiga .

Gavi otrzymał od klubu koszulkę z numerem "6", co jest dowodem na to, że został oficjalnie włączony do pierwszego zespołu i otrzymał swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Nie oznacza to, że sprawa jest już zakończona. Wręcz przeciwnie - najprawdopodobniej wróci ona do sądu.