Kibice mają prawo czuć rozczarowanie i spory zawód. Pomijam fakt, że zespół jest w przebudowie, że nowi piłkarzy grają ze sobą stosunkowo krótko. Nie było widać po nich, że chcą 'umierać' za trenera i naprawić swoje potknięcie w Champions League. Mieli okazję na Santiago Bernabeu do rehabilitacji, ale z niej nie skorzystali. Wszystko od razu rozszyfrowali ich grę. Raphinha i Ousmane Dembele to zawodnicy, którzy posiadają wysokie umiejętności indywidualne i dzięki nim szukają w polu karnym Lewandowskiego. On jest egzekutorem, więc gracze Realu odcięli go od podań, przez co nie mógł nic zrobić

- podsumował Dudek.