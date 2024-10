Tragiczne wieści z Grecji, nie żyje reprezentant kraju. Ciało znaleziono w basenie

Dramatycznie rozpoczęło się okienko reprezentacyjne w europejskiej piłce . Podczas gdy większość kibiców śledzi doniesienia ze zgrupowań czołowych kadr, w Grecji zapanował szok po informacji o nagłej śmierci George’a Baldocka. Jak poinformował między innymi portal "ekathimerini.com ", wielokrotny reprezentant kraju został znaleziony martwy we własnym basenie. Dla sympatyków futbolu to szokująca informacja, zwłaszcza że zawodnik ten wcale nie tak dawno zagrał prawie całe dwa pełne spotkania w Super League.

Ostatnim klubem 31-latka był Panathinaikos FC. Wcześniej piłkarz prezentował swoje umiejętności przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. George Baldock na Wyspach spędził większość swojej kariery nieprzypadkowo. Defensor urodził się w Buckingham i od 2009 roku tylko dwukrotnie wychylił się poza Anglię. W maju 2012 przeszedł do islandzkiego ÍBV Vestmannaeyjar. Lipiec tego roku to z kolei transfer do wspomnianych wcześniej "Zielonych Koniczynek". Transfermarkt wyceniał go wówczas na dwa miliony euro.