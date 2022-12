Jak podali dziennikarze "Meczyków" Dawid Dobrasz i Tomasz Włodarczyk, w czwartek o godzinie 14:00 Tymoteusz Puchacz przyleci z Monachium do Aten, by zostać wypożyczony z Unionu Berlin do Panathinaikosu. Pierwsze pogłoski o takim ruchu krążyły już dwa tygodnie temu. Teraz staną się one rzeczywistością.