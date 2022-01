PAOK Saloniki wciąż w pogoni za liderem greckiej ekstraklasy Olympiakosem Pireus - "Biało-Czarni" po 17 meczach w bieżącej kampanii mają na koncie 34 punkty i razem z AEK Ateny czają się tuż za plecami ekipy OP.

W tę sobotę PAOK zanotował kolejne pewne zwycięstwo - tym razem podopieczni Razvana Lucescu ograli OFI Kreta 3-0 - jedną z bramek zdobył reprezentant Polski Karol Świderski.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juventus - Udinese 2-0 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Karol Świderski z kolejnym golem. Przypieczętował wygraną PAOK Saloniki

24-latek trafił w 84. minucie, niejako dobijając oponentów - wcześniej dwukrotnie (w tym raz z karnego) do siatki trafiał Słoweniec Jasmin Kurtić.



To czwarte trafienie Świderskiego w tym sezonie - co ciekawe Polak potrzebował niewiele czasu na murawie, by pokonać bramkarza przeciwników - trafienie zaliczył po czterech minutach od wejścia na boisko.



Napastnik z ekipą z Salonik związał się w styczniu 2019 roku - wcześniej reprezentował barwy Jagiellonii Białystok.



Paweł Czechowski