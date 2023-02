Mecz na najwyższym szczeblu odwołany. Powód? Można się złapać za głowę!

Bramka na stadionie Atromitosu była... zbyt mała. Piłkarze AEK Ateny zaprotestowali

Według pomiarów odległość od poprzeczki do ziemi była zbyt krótka o ok. 5-7 cm, co w tym przypadku można uznać w zasadzie za znaczącą różnicę. Jakby tego było mało, to wkrótce wyszło też na jaw, że i druga bramka jest niewymiarowa. Jak doszło do tak poważnego przeoczenia? Trudno powiedzieć, ale na rozwiązanie problemu było za późno.