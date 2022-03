Miliarder zaprasza uchodźców do greckiego kurortu. Kiedyś był w partii Putina

Paweł Czechowski Football League

Jak podają liczne światowe media liczba uchodźców uciekających z ogarniętej wojną Ukrainy przekroczyła już milion osób. Wśród nich znajdują się również greccy imigranci, dotychczas żyjący i pracujący na ukraińskiej ziemi - to właśnie do nich rękę wyciągnął Ivan Savvidis, kontrowersyjny grecko-rosyjski miliarder, i właściciel PAOK-u Saloniki, który co ciekawe ma silne powiązania z Władimirem Putinem. Czy zbrojna napaść Rosji zmieni ostatecznie jego poglądy?

Zdjęcie Wojna w Ukrainie. Miliarder Ivan Savvidis postanowił pomóc uchodźcom / NurPhoto / Contributor / Getty Images