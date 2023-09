Wykreślili Kukuczkę z Księgi Rekordów Guinnessa. Powód może zaskoczyć

Andrzej Bargiel: Na co jeszcze mnie stać? Dla mnie liczy się satysfakcja z tego co robię. Wideo

Osiągnięcie Jerzego Kukuczki wymazane z Księgi Rekordów Guinnessa

Wybitne osiągnięcie obu panów sprawiło, że znaleźli się oni w Księdze Rekordów Guinnessa. Co ciekawe, Jerzy Kukuczka i Reinhold Messner nie tak dawno zostali wykreśleni z tej księgi , co wywołało ogromne poruszenie w mediach. Bezczynnie nie zamierzali siedzieć dziennikarze "Przeglądu Sportowego", którzy skontaktowali się z działaczami Księgi Rekordów Guinnessa , aby dowiedzieć się, dlaczego osiągnięcia Polaka i Włocha zostały wymazane.

W odpowiedzi dziennikarze odesłani zostali do raportu działacza Eberharda Jurgalskiego . Mężczyzna wraz ze swoim zespołem przeanalizował wszystkie wejścia na najwyższe szczyty, w tym próby Jerzego Kukuczki i Reinholda Messnera.

Doszli do wniosku, że w przypadku wielu szczytów (szczególnie Annapurny I, Dhaulagiri I i Manaslu) "prawdziwe szczyty" nie były poprawnie identyfikowane przez wiele lat

Tytuły Księgi Rekordów Guinnessa, na które wpłynęła reklasyfikacja "prawdziwych szczytów", musiały zostać zresetowane, aby odzwierciedlały wymagania od bazy do szczytu. Nie powinno to w żaden sposób umniejszać niesamowitych pionierskich osiągnięć dokonanych przez niektórych z najważniejszych alpinistów w ciągu ostatnich 50 lat

Jerzemu Kukuczce, jak się okazuje, do zapisania się na kartach historii światowego himalaizmu zabrakło... zaledwie kilku metrów. Miało to miejsce podczas próby zdobycia Manaslu. Polak omyłkowo uznał wówczas, że zdobył szczyt, choć zabrakło mu do niego dokładnie ośmiu metrów.