Wszedł zimą na K2. Teraz tańczy na szczycie

Zimowa wyprawa na K2, zakończona zdobyciem tej słynnej góry, odbiła się bardzo szerokim echem w całym świecie sportu. Grupa Szerpów, która jako pierwsza w historii weszła zimą na ten ośmiotysięcznik, stała się sławna nawet dla tych, którzy na co dzień nie śledzą himalaizmu. Choć wyczyn budził kontrowersje, bo użyto dodatkowego tlenu, to jednak wszyscy podkreślali, że wymagał on niesamowitej kondycji i siły fizycznej. Jednym z członków ekipy był Gelje Szerpa, który niedawno wszedł na szczyt Ama Dablam (6812 m n.p.m), gdzie dał popis swojej sprawności... i luzu.

Zdjęcie Ama Dablam / PRAKASH MATHEMA / AFP