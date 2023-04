Słynny alpinista z Irlandii Północnej Noel Hanna zmarł podczas schodzenia ze szczytu Annapurny, jednej z najwyższych gór na świecie, poinformowały we wtorek władze Nepalu. - Jego ciało zostało sprowadzone i przewiezione do Katmandu - powiedział AFP Mingma Sherpa z Seven Summit Treks, komercyjnego operatora, który specjalizuje się we wspinaczce na ośmiotysięczniki.