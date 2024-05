Wspaniały wyczyn polskiego himalaisty. Zapisał się w w historii

Krzyżowski wspinał się bez użycia dodatkowego tlenu, ale także bez pomocy Szerpów, co jest nie lada wyczynem. Rocznie obydwa szczyty zdobywa około 300 osób, ale zaledwie kilka w historii robi to bez dodatkowego tlenu. Według serwisu "The Himalayan Database" taka sztuka do tej pory udała się tylko czwórce. Byli to Słowak Jozef Just (1988, zaginął z trójką kolegów w zejściu), Kazach Anatolij Bukriejew (1996, zginął w 1997 na Nanga Parbat), Irańczyk Mahdi Amidi (2011), Chilijczyk Juan Pablo Mohr (2019).

