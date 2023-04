Wielki sukces polskich himalaistów. Lawina omal nie pokrzyżowała szyków

Wyprawa, nazwana "MAD ski project 2023 Annapurna | Dhaulagiri" rozpoczęła się 30 marca, kiedy to dwójka naszych wspinaczy wyleciała z Polski. Wszystko przebiegało niezwykle sprawnie i, j ak poinformował organizator wyprawy Seven Summit Treks, wczesnym rankiem czasu polskiego 17 kwietnia, udało się osiągnąć szczyt .

Wielki sukces polskich himalaistów

Jak przekazał na swoim profilu na Facebooku Pereira, Bartosz Ziemski zgodnie z planem zjechał ze szczytu Annapurny na nartach. " Udało się! W poniedziałek 17 kwietnia krótko przed 07:00 czasu lokalnego weszliśmy w zespole Bartek Ziemski & Oswald Rodrigo Pereira na Annapurnę (8091m). Po wejściu na wierzchołek, Bartek zjechał do najniżej położonego punktu ze śniegiem (4800m) . Całość odbyła się bez wypinania nart, ale z trzema odcinkami ze zjazdami na linie z seraków między obozem 3 i 2. Podczas poprzednich rotacji udało się zjechać do wysokości 4100 m, ale tym razem ze względu na warunki pogodowe, pokrywa śnieżna kończyła się już znacząco wyżej" - napisał wspinacz.

Wejście przebiegło w bardzo szybkim tempie, choć niestety nie obyło się bez przeszkód, które mogły nawet zakończyć wyprawę. "O samym szczycie? Zrobiliśmy to w bardzo szybkim stylu. 15.04 wyjście bezpośrednio z Bazy do Obozu 3, następnego dnia zdobycie wysokości i o 21:00 wyjście na szczyt. Atak zajął nam niecałe 10 godzin, bez wspomagania się tlenem z butli i bez wsparcia Szerpów. Tuż przed szczytem wiatr, piękny wschód słońca i temperatura odczuwalna poniżej - 30 stopni. Ale, ale... to wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej. W naszym pierwszym wyjściu aklimatyzacyjnym zostawiliśmy na 5700 m depozyt (namiot z całym sprzętem do ataku szczytowego). Wszystko przepadło w ogromnej lawinie. O tym co z tego wyniknęło i czemu chodziliśmy po lawinisku w samych kalesonach opowiemy jak już odpoczniemy" - dodał Pereira.