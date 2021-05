Rząd nepalski potwierdził we wtorek śmierć Szerpy Pemby Tashi, który wpadł do szczeliny na najwyższym szczycie świata Mount Evereście (8848 m). Do tragicznego w skutkach wypadku doszło podczas zejścia między drugim a pierwszym obozem. To trzecia ofiara śmiertelna w tym sezonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gorzkowska: Śmierć Sergiego Mingote na K2 mocno nami wstrząsnęła (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Jak poinformowano, trwają próby sprowadzenia jego ciała do bazy.

Reklama

Do pierwszego wejścia na Everest od strony nepalskiej doszło 8 maja - wówczas Kami Rita Sherpa poprawił własny rekord wejść na najwyższy szczyt Ziemi, zdobywając go po raz dwudziesty piąty. Nepalczyk chciał to uczynić w 2020 roku na swoje 50. urodziny, ale musiał odłożyć plany z powodu pandemii.

Trzy dni później na wierzchołku stanęli pierwsi zagraniczni wspinacze - grupa 38 osób, w tym 10 osób z Bahrajnu, na czele z księciem Mohamedem Hamadem Mohamed al-Khalifa.

Kilka dni temu Czomolungma zebrała pierwsze tragiczne żniwo - zginęli 40-letni Szwajcar Abdul Waraich (z wycieńczenia w pobliżu szczytu po jego zdobyciu) i 55-letni Amerykanin Puwei Liu (zmarł nagle w obozie czwartym).

Władze Nepalu wydały w 2021 roku rekordową liczbę 408 pozwoleń na wspinaczkę. W 2020 z powodu pandemii COVID-19 nie było wejść na najwyższy szczyt globu. Koronawirus nie daje jednak za wygraną, bo w ostatnich tygodniach z bazy ewakuowano ponad 30 alpinistów, po tym jak zdiagnozowano przypadki zakażeń.

Nepal zmaga się obecnie z drugą falą pandemii. Z tego powodu władze Chin zdecydowały się wytyczyć na Evereście "granicę", aby oddzielić od siebie grupy wspinające się od strony nepalskiej i tybetańskiej.