To najkrwawsza zagadka Himalajów. Roztop jeziora ujawnia setki szkieletów

Jezioro Roopkund w Himalajach skrywa mroczną tajemnicę

Naukowcy znali więc cezurę czasową, ale jednocześnie nie mieli pojęcia, co sprawiło, że właśnie w tym miejscu znalazło się tyle szkieletów. Z czasem odkryto zresztą, że mowa nie o kilkudziesięciu, a o kilkuset szkieletach. To tylko mnożyło pytania. A odpowiedzi brakowało.

Jezioro Szkieletów fascynuje naukowców

Naukowcy - jakkolwiek nienaukowo to brzmi - sprawdzili tę poszlakę. Eureka! Okazało się, że ofiary miały na kościach ślady uderzeń . Nie chodziło co prawda o bloki skalne zrzucane przez boginię, lecz o kulki gradu, ale kierunek okazał się słuszny.

Wszystko wskazywało na to, że nieszczęśników zabiło załamanie pogody. Stuprocentowych dowodów zapewne nigdy nie uda się uzyskać, ale teoria ma silne podstawy logiczne. Zwłaszcza, że w tym rejonie Himalajów często dochodzi do silnych burz połączonych z gradobiciem.

200 lat temu w Himalajach pojawili się przybysze znad Morza Śródziemnego

Nowe światło na sprawę Jeziora Szkieletów rzuciły badania przeprowadzone w 2019 roku. Wykazały one bowiem, że szkielety co najmniej 14 osób pochodziły nie z IX, a z XVIII lub XIX wieku. Co więcej, geny nowszych ofiar odpowiadały współczesnym mieszkańcom terenów nad wschodnim brzegiem Morza Śródziemnego.

Do dziś nie wyjaśniono, co przybysze z odległych krain robili ponad 200 lat temu w Himalajach. Najprawdopodobniej zabiło ich jednak to samo, co innych nieszczęśliwców tysiąc lat wcześniej - burza z gradobiciem.